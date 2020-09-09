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09.09.2020 - 19:46 |

Bakan Albayrak'tan Faik Öztrak'a geçmiş olsun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından corona virüse yakalanan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak'tan Faik Öztrak'a geçmiş olsun mesajı

Bakan Albayrak yayımladı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim.

Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum.

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