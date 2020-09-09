09.09.2020 - 19:46 |
Bakan Albayrak'tan Faik Öztrak'a geçmiş olsun mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından corona virüse yakalanan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak yayımladı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.
En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim.
Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum.
Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 9, 2020
En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim.
Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum.
Pozantı'da evler tahliye ediliyorAdana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu.