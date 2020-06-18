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18.06.2020 - 12:19 |

Bakan Albayrak'tan şehit işçiler için taziye

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 4 işçi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak'tan şehit işçiler için taziye

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Silopi'de hain terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Aziz milletimizin başı sağ olsun

Bakan Albayraktan şehit işçiler için taziye

Korsan taşımacıların "akrabayız" yalanıSon dakika haberlere göre, Muğla’nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da bu ay korsan taşımacılara yönelik yapılan denetimlerde, 11 araca yaklaşık 50 bin lira ceza kesildi. Korsan taşımacıların durdurulduklarında yakalanmamak için yanındaki müşterileri, "Akrabam" diyerek tanıttığı öğrenildi. Taksi şoförleri ise korsan taşımacılığın bitirilmesi için denetimlerini sıklaştırılmasını istedi.
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