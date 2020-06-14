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14.06.2020 - 20:31 | | AA

Bakan Dönmez'den Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası enerji üretim, iletim ve dağıtım hatlarında gerçekleşebilecek olası sorunları belirlemek için inceleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Dönmez'den Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama

Dönmez, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez, "Bingöl Karlıova'daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem sonrası enerji üretim, iletim ve dağıtım hatlarında gerçekleşebilecek olası sorunları belirlemek için inceleme çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

 

AFAD'dan Bingöl depremi ile ilgili açıklamaAFAD, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik deprem sonrası 22 artçı sarsıntının daha meydana geldiğini belirtti.AFAD, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde ilçeye bağlı Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köylerinin tarandığını, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.
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