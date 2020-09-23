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23.09.2020 - 13:24 | | İHA

Bakan duyurdu! 18 ilde başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadına yönelik şiddeti önlemede 'Risk Analiz ve Yönetim Modülünü' 18 pilot ilde başlattık." dedi.

Bakan duyurdu! 18 ilde başladı

Ayrıntılar geliyor... 

Şişli'de dizi oyuncusuna silahlı saldırı kameradaİstanbul Şişli'de dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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