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06.07.2020 - 21:22 | | AA

Bakan Ersoy'dan Galata Kulesi açıklaması: Ara veriyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiğini bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

Galata Kulesi'nde restorasyon ertelendiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiğini bildirdi.
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