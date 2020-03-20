Bakan Fahrettin Koca Milliyet’in sorularını yanıtladı: ‘Herkes kendi OHAL’ini oluştursun’

Koca şunları kaydetti: “Klinik bulgu varsa test yapılacak. Siz normalde testi yaptırdınız hiçbir bulgunuz yok. Negatif çıktı ama sonradan pozitif çıkanlar da var. Diyelim ilk aşamada büyük oranda negatif çıktı. ‘Bende yok’ diye rahat davranacaksınız. Bu test yanlışa sevk edebilir. Üç gün sonra testi tekrarlamak gerektiği söyleniyor. Üç gün sonra çıkabilir. Bu arada siz negatif diye her tarafa gittiniz. O da ayrı bir risk oluşturabilir. O nedenle herkesin baştan kendisini izole etmesi lazım. Hastalık bulgusu olmasa da. ‘Olağanüstü hal’ deniyor. Ben diyorum ki, herkes kendi olağanüstü halini oluştursun. Bunun önünde hiçbir engel yok.”

Koca, Çin’de dönüşmeli seyre ilişkin vakaların olduğu ve yayılma gerçekleştiğinin bilindiğini belirterek, “Bizde de bir vaka pozitifti gördük. Üç-dört gün sonra yine test yaptık negatif çıktı. Bir hafta, 10 gün sonra pozitif çıktı. Yakın çevresini taradık pozitif çıktı. O nedenle süreci çok dikkatli götürmek lazım” dedi.



‘Üç hafta sıkı duralım’



Koca, Çin’de virüsün havada asılı kalma süresinin bilimsel olarak tespit edilemediği bilgisinin bulunduğu yönündeki soru üzerine, “Şöyle ‘havada asılı kalıyor, ben geçiyorum bana da bulaşacak’ diye bir şey yok. Öyle değil. Önemli olan bir metreden sonra virüs yaşamının kısa olduğunu biliyoruz. Kimisi üç dört adım, kimisi iki metre olduğunu ısrarla söylüyor ama asgari bir metredir. O mesafe içinde bulaşılıcılığın olmayacağı, yüzünüze öksürme hapşırma olmadıkça biliniyor. Onun dışında daha çok temasla, elinizi yüzünüze ağzınıza, burnunuza götürmekle daha sık bulaşıyor” değerlendirmesini yaptı. Koca, tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması gerektiğini belirterek, “Biz ne kadar sıkı durabilirsek o kadar üstesinden gelebiliriz, yayılımını önlemiş oluruz. Şu iki üç hafta sıkı durmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Koca, “Kaç kare elinizi yıkıyorsunuz?” sorusuna ise “Bir kaç saatte bir yıkamak lazım” karşılığını verdi.