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08.05.2020 - 19:45 | | AA

Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen "Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet" isimli şarkıyı paylaştı.

Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık personeli için daha önce de şarkılar seslendirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Örneklerini daha önce paylaştığımız şarkılardan bir yenisi daha yapıldı. 'Kahraman sağlık ordumuza' şeklinde, gurur verici ithafla başlayan şarkı, tek tek hekimlerimize 'Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet' diyor. Emeği geçenler sağ olsun."

Bakan Koca'nın paylaştığı eserin videosunda da sağlık personelinin hastanedeki çalışmalarının anlatıldığı animasyonlara yer verildi.
  

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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