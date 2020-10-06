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06.10.2020 - 09:44 | | AA

Bakan Gül fotoğrafları ilk kez paylaştı: 'Sabırsızlanıyoruz'

Adalet Bakanı Gül, Ankara'ya yapılacak Adalet Sarayı'nın proje görsellerini ilk kez paylaştı:

Bakan Gül fotoğrafları ilk kez paylaştı: 'Sabırsızlanıyoruz'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'ya yapılacak yeni Adalet Sarayı'nın proje görsellerini ilk kez paylaşarak, avan projenin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Gül, sosyal medyadan, Adalet Bakanlığına devredilen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Yenimahalle'deki yerleşkesine inşa edilecek Ankara Adalet Sarayına ilişkin açıklama yaptı.

Projede gelinen son durumun Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la değerlendirildiğini belirten Gül, "Avan proje aşaması tamamlandı. İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, yeni Ankara Adalet Sarayının proje görsellerini de ilk kez paylaştı.

Bakan Gül fotoğrafları ilk kez paylaştı: Sabırsızlanıyoruz

Bakan Gül fotoğrafları ilk kez paylaştı: Sabırsızlanıyoruz

Bakan Gül fotoğrafları ilk kez paylaştı: Sabırsızlanıyoruz

Bakan Gül fotoğrafları ilk kez paylaştı: Sabırsızlanıyoruz

 

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