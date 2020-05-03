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03.05.2020 - 12:29 | | AA

Bakan Kasapoğlu açıkladı! 37 bin 468 kişi evlerine gönderildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt  dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki  yurtlarda 28 bin 700 vatandaşın bulunduğunu, 37 bin 468 vatandaşın ise evlerine  uğurlandığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu açıkladı! 37 bin 468 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Gençlik ve Spor  Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde  bulunan Kasapoğlu, yeni bilgileri paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar yurt dışından gelenlerin karantinaya  alındığı yurtların, salgınla mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak,  "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulunun  çalışmalarıyla, devlet ve millet olarak Kovid-19'a karşı ortak bir mücadele  sürdürüyoruz. Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri  Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız  İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla Bakanlığımızın yurtlarında misafir  ediliyor. Şu ana kadar 76 ildeki bakanlık yurtlarımızda, halen yurt dışından  gelen 28 bin 700 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Karantina sürecini tamamlayan 37 bin 468 vatandaşın ise evlerine  uğurlandığını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın olumlu düşünceleri ve  memnuniyet mesajları, bizlere büyük bir sevinç ve mutluluk yaşatıyor.  Vatandaşlarımızı sağlıklı ve huzurlu şekilde yurtlarımızdan uğurladığımız her  anda titiz çalışmamızın karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu  süreci atlattığımızda, yurtlarını yeniden gerçek sahiplerine yani öğrencilerimize  en hijyen koşullarda, en güzel şekliyle tekrar emanet edeceğiz."

 

 

 

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