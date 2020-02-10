Bakan Kasapoğlu Milliyet’e açıkladı: Site havuzlarına antrenör geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TBMM’deki özel sohbetinde, Elazığ’da gönüllü gençlerin, genel müdürlerin ailelere moral motivasyon için güzel çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Gençlere yönelik sosyal psikolojik takviye yaptıklarını Milliyet’le paylaşan Kasapoğlu, “Geniş kapsamlı çalışmalar yapacağız. Hatta konteyner kentlerde gençlerle aktivite yapacağız, sistem kuracağız konteyner kent teslim edilsin hemen açacağız. Gençler orada aktivite yapacaklar, gençlik merkezlerimizdeki gibi kültürel sanatsal her anlamda kendilerini yalnız bırakmayacağız” dedi. Üniversitelerde köklü hasar bulunmadığını ancak sıva çatlakları olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları dedi: “Elazığ’da devam eden projelerimiz var, onlar devam edecek. Stat projemiz var. Devam ediyor. Zaten spor tesislerimizde halkımız orada konaklıyor. Gece gündüz oradalar. Onların kalabilecekleri şeklide dizayn ettik.”

Üniversite havuzları...

Bakan Kasapoğlu, yüzme bilmeyene yüzme kampanyası başlattıklarını anımsatarak, şimdiye kadar 1.3 milyon kişiye eğitim verildiğini duyurdu. Sitelerde, apartmanlarda havuzların bulunduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, “Site havuzları kullanılmıyor, onlarla görüşüyoruz, antrenör gönderiyoruz. Yüzme öğreteceğiz. Bir kişi 12 saatte asgari yüzme öğrenebiliyor. Bu yıl bir milyonu hedefledik ama bunu geçeceğiz. Butik tesisleri, fitness merkezleri bayanlara öncelikli olacak... Plates, jimnastik, aerobik gibi dersleri aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri ufak işletilebilir alanları, yerleri belediyelerle birlikte hayata geçireceğiz” dedi. Havuz ve yüzme bilenlerin sayısını artıracaklarını vurgulayan Kasapoğlu, projelerine ilişkin şu detayları paylaştı:

“Butik havuzlar inşa ediyoruz olmayan yerlerde. Özel sektör ile kamu, tüm havuzları ortak yapacağız. Gerekirse özel sektöre parasını ödeyeceğiz, ama yapacağız. Üniversitelerin havuzu var, anlaşmalar yapıyoruz, halka açıyoruz. Öncelik öğrencide ama halk da kullanacak. Tüm kaynaklarımızı toplumun spora yönelmesi için açıyoruz. Gittiğim bazı yerlerde kızlar “yurtlarda spor salonumuz yok” dedi, yaptık. Fizik imkanı olan her yere yapacağız.”

‘Haydi kadınlar spora’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, kadın odaklı spor politikası yürüttüklerine dikkat çekerek, şunları dedi:

“Kadınlarımızı spor tesislerimize çekeceğiz erişimlerini kolaylaştıracağız, onların istediği şekilde saatler ayarlayacağız ama mutlaka kadınlarımızı çekeceğiz bu işe. Öğrencilerimiz zaten kullanıyorlar. Ama toplum odaklı kadın, erkek, öğrenci, engelli, engelsiz, toplumun her kesimini çekmemiz lazım. Haydi kadınlar, haydi gençler spora, haydi Türkiye spora diyoruz. Temel felsefemiz bu. Spor Türkiye projemiz ismi. Spor kültürümüzü güçlendireceğiz. Sporu tabana yaymayı hedefliyoruz, yayacağız. Erişimin kolaylaştırılmasına yönelik salonları 7/24 açtık. Aşama aşama açıyoruz. Gece gündüz olacak. Gündüz işi varsa gece gelecek.”