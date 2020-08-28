MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
ABONE OL
28.08.2020 - 00:08 | | AA

Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, salgınla ilgili yeni gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 18 ilin sağlık müdürü ile bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirten Koca, "Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık." açıklamasını yaptı.

 

FETÖ'cü firari çatı arasında yakalandıİstanbul Silivri Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri 2017 yılından bu yana aranan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il imamlarından olduğu öğrenilen bir şahsı çatı arasında kıskıvrak yakaladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

Süper Loto 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL büyük ikramiye kazandırdı

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

Çeyrek altın ne kadar kaç lira oldu, altın fiyatları kaç para? 27 Ağustos son dakika gram, yarım, tam altın fiyatları kaç para yükseldi?

Sıradaki Haber