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15.09.2020 - 02:38 | | AA

Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman il sağlık müdürleriyle görüştü.

Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman'ın sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Vaka artışlarının sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. İlave tedbirleri değerlendirdik. Başarı, birlikte mücadelede gizlidir" dedi.


'Kayalıklardan bir kişi düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdiKayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler düşen birine rastlamadı.
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