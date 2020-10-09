Bakan Koca, 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara, Denizli, Adıyaman, Bursa, Malatya ve Erzurum il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı video konferans görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu 6 kentimizde, salgına karşı gelinen son noktayı, hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarını ve filyasyon çalışmalarını ele aldık" dedi.





Ankara, Denizli, Adıyaman, Bursa, Malatya ve Erzurum il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı video konferans görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu 6 kentimizde, salgına karşı gelinen son noktayı, hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarını ve filyasyon çalışmalarını ele aldık. pic.twitter.com/4xuRRmyRxv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 8, 2020