Bakan Koca 6 ilin valisi ve saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Ä°l DeÄŸerlendirme ToplantÄ±larÄ±nda; Rize, Van, Ordu, KÃ¼tahya, EskiÅŸehir, AÄŸrÄ± valileri, il saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rleri ile 6 ayrÄ± video konferansta bugÃ¼n bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n sebeplerini ele aldÄ±k. Filyasyon ve tedavilere sÃ¼ratle baÅŸlanmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdik." dedi.Â