Bakan Koca 6 ilin valisi ve saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

28.08.2020 - 23:42 | | DHA
Bakan Koca 6 ilin valisi ve saÄŸlÄ±k müdürleriyle görüÅŸtü
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Ä°l DeÄŸerlendirme ToplantÄ±larÄ± kapsamÄ±ndaÂ Rize, Van, Ordu, KÃ¼tahya, EskiÅŸehir, AÄŸrÄ± valileri ve saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Ä°l DeÄŸerlendirme ToplantÄ±larÄ±nda; Rize, Van, Ordu, KÃ¼tahya, EskiÅŸehir, AÄŸrÄ± valileri, il saÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rleri ile 6 ayrÄ± video konferansta bugÃ¼n bir araya geldik. Mevcut durum, vaka artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n sebeplerini ele aldÄ±k. Filyasyon ve tedavilere sÃ¼ratle baÅŸlanmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdik." dedi.Â
YarÄ±sÄ± etkisiz çÄ±ktÄ±! Dezenfektan gerçeÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±Hepimizin çantasÄ±nda, cebinde yer alÄ±yor. Mart ayÄ±ndan bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanlarÄ±... Virüse karÅŸÄ± etkili diye alÄ±yoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araÅŸtÄ±rdÄ±. Piyasadaki el dezenfektanlarÄ±nÄ± topladÄ±, laboratuvara götürdü. BakÄ±n sonuç ne oldu...