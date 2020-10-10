Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürü ile bir araya geldi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Kilis il sağlık müdürleri ve başhekimlerimizle toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, ihtiyaçları ve sağlık yatırımlarını ele aldık. Tedbirlere uyarak salgınla mücadelemize destek verin" ifadelerini kaydetti.

ADANA, MERSİN, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, HATAY, OSMANİYE, KİLİS il sağlık müdürleri ve başhekimlerimizle toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, ihtiyaçları ve sağlık yatırımlarını ele aldık. Tedbirlere uyarak salgınla mücadelemize destek verin. pic.twitter.com/TSV81NINnh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 9, 2020