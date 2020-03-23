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23.03.2020 - 20:34 | | AA

Bakan Koca açıklamıştı, Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 32 bin yeni personel alımını onayladık, performans ödemeleri tamam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını ve 32 bin personel alınacağını ifade etmişti. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık çalışanlarına yapılacak ödemeleri ve personel onayını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığının talebini hızla karşıladıklarını ve bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılması için 4,5 milyar liralık ek kaynak sağladıklarını kaydetti.

Yeni 32 bin personelin alımını da onayladıklarını belirten Bakan Albayrak, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca açıklamıştı, Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 32 bin yeni personel alımını onayladık, performans ödemeleri tamam

Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Çin'den olumlu sonuç veren özel ilaç getirdikCorona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yol haritasını belirleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı." dedi. Bakan Koca, "Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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