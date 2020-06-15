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15.06.2020 - 20:48 |

Bakan Koca 'artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor' diyerek uyardı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu. Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 152 bin 364 oldu.

Bakan Koca 'artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor' diyerek uyardı

Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı

Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.

Bakan Koca artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor diyerek uyardı

Bakan Koca artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor diyerek uyardı

Bakan Koca artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor diyerek uyardı

Bakan Koca artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor diyerek uyardı

 

 

 

 

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