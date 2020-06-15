Bakan Koca 'artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor' diyerek uyardı
Son dakika haberine göre Sağlık BakanıFahrettin Kocacorona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1592 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 179 bin 831, can kaybı 4 bin 825 oldu. Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 152 bin 364 oldu.
Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı
Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.