Bakan Koca aşı için net tarih verdi: Uygulamaya 11 Aralık'ta başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin ile sözleşmesi imzalanan 50 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının aralık, ocak ve şubat aylarında Türkiye’ye partiler halinde geleceğini, 11 Aralık’tan sonra da sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere yaygın uygulanmasının başlayacağını söyledi.



Koca, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında TBMM’de milletvekilleriyle bir araya geleceği toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüs

aşısının ülkeye geliş sürecine ilişkin bilgi veren Koca, Türkiye’de Faz 3 çalışmaları devam eden Çin menşeli aşı için sözleşme imzalandığını hatırlatarak, şunları söyledi: “İnaktif dediğimiz daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon doz için sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon; ama muhtemelen 20 milyon temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, şubat ayında 10 milyon; ama bu sayıları artırmayı düşünüyoruz. Aralık ayında 20 milyon temin etmiş olacağız. En erken dönemde geciktirmeden yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Özellikle bu dönemde en erken dönemde aralık-ocak ayı hedefi ile daha yoğun aşılamayı planlıyoruz.”



Kimlere yapılacak?



Koca, aşının geliş tarihine ilişkin de şöyle konuştu: “Zannediyorum 11 Aralık’tan sonra erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarından başlamak üzere Bilim Kurulumuz stratejiyi hazırlıyor, bu stratejide sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılacağıyla ilgili bir çalışmayı zannediyorum bir hafta 10 gün içeresinde tamamlamış olur. O durumda açık bir şekilde nasıl yapacağımızı paylaşmış oluruz. Öncelikle sağlık çalışanları; ama devamında kimlere yapılması gerektiği ile ilgili şu an Aşı Bilim Kurulumuz çalışıyor üzerinde. Bununla ilgili bir netlik oluştuğunda zaten vatandaşımızla paylaşmış olacağız. Sağlık çalışanlarımız, tabii ki riskli kişiler öncelikli olacak, belki hizmet sektöründen belki bir şekilde daha çok vatandaşımızla temas içerisinde kişiler olabilir, bununla ilgili nasıl bir planlama olacağı da Aşı Bilim Kurulu’nun hazırlayacağı stratejiye göre planlanır.”



Yerli aşı nisanda



Koca, Türk profesör Uğur Şahin’in başında olduğu Alman firmasının, ABD’li Pfizer ortaklığında geliştirdiği aşıyla ilgili de görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti. Koca, yerli aşının nisan ve sonrasında devreye gireceğini, bu yüzden nisana kadar verebilecekleri ne kadar aşı varsa onları almaya talip olduklarını vurguladı. Koca, bunun dışında ayrıca dünyada erken dönemde ruhsat alabilecek olan firmalarla yakın iletişim ve görüşme halinde olduklarını, aralık-ocak ayını hedefleyerek yoğun bir şekilde vatandaşlara aşıyı yapmak istediklerini kaydetti.



Güvenilirliği nedir?



Bakan Koca, “Aşı güvenilirliği nedir? Koruyuculuğuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar var” sorusuna da şu cevabı verdi: “Bu aşıların sonuçta bir değeri var. Bu aşıları üreten geri planda firmalar var. Dolayısıyla bu anlamda herkesin farklı bir stratejisi olabilir. Biz vatandaşımıza, özellikle güvendiğimiz ve etkinliğini bildiğimiz aşıyı daha çok tercih etmek zorundayız. Bunu bilebilecek, bu konuyla ilgili yaklaşımı ve bilgilendirmeyi yapabilecek olan da zaten Bilim Kurulumuz olacak. Dolayısıyla, Bilim Kurulu’nun kendisi için istediğini, önerdiğini, tabii ki vatandaşımız için de istemiş olacağız ve gereğini yapacağız.”