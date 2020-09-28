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28.09.2020 - 21:03 | | İHA

Bakan Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı ile görüştü

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev’le telefon görüşmesi yaptık. Ermenistan’ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle kendisine taziye ve üzüntülerimizi belirttik. Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız” ifadelerine yer verdi.

 

 

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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