09.06.2020 - 18:37 |
Bakan Koca bakanlar kurulundan yazdı! Dışarıdan alacağım duyumlar...
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlar kurulu toplantısından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı." dedi.
İşte Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı o paylaşım:
Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?
Covid-19’un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildiKocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı laboratuvarlarında, Covid-19 üzerine yapılan çalışmalarda, corona virüsün genomu analiz edildi. Virüsün bulaşma yeteneğini arttırdığı ve hastalığın ağır bir klinik seyir oluşturmasına sebep olduğu bilinen bu varyasyon nedeniyle Covid-19’un Türk toplumunda yayılmasının hızlanabileceği tespit edildi.