MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca 'beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti' diyerek corona virüste son durumu açıkladı
ABONE OL
17.05.2020 - 19:26 |

Bakan Koca 'beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüste son durumunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu. Son 24 saatte 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109 bin 962 oldu.

Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım.

Bakan Koca beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti diyerek corona virüste son durumu açıkladı

 

Türkiye günlük corona virüs tablosuBakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüste son durumunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu. Son 24 saatte 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109 bin 962 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şansımı Seveyim filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Şansımı Seveyim filmi nerede, ne zaman çekildi?

Şansımı Seveyim filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Şansımı Seveyim filmi nerede, ne zaman çekildi?

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

İyi haber geldi! Aşıya gerek kalmadı...

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Corona virüsü koklayarak teşhis edecekler!

Bakan Koca 'beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca 'beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Sıradaki Haber