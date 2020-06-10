10.06.2020 - 19:45 | | AA
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan uyarılarına devam etti: İlaç gibi etkili tedbir bulundu
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı devam ederken uyarılarına sosyal medyadan devam etti. Bakan Koca, corona virüsün henüz bir ilacı olmadığını anımsatarak, "Maske, mesafe, el hijyeni. İlacı olmayan hastalığa karşı elimizde sadece tedbir var" ifadelerini kullandı
Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
COVID-19’a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı. Fakat salgının daha ilk döneminde, bilim, hastalığın bulaşma yolunu ve buna karşı alınacak tedbirleri bize gösterdi: Maske, mesafe, el hijyeni. İlacı olmayan hastalığa karşı elimizde sadece tedbir var. Lütfen uyalım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştüSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin salgına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alınarak detaylı veri paylaşımı yapıldı.