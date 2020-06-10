Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan uyarılarına devam etti: İlaç gibi etkili tedbir bulundu

Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



COVID-19’a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı. Fakat salgının daha ilk döneminde, bilim, hastalığın bulaşma yolunu ve buna karşı alınacak tedbirleri bize gösterdi: Maske, mesafe, el hijyeni. İlacı olmayan hastalığa karşı elimizde sadece tedbir var. Lütfen uyalım.