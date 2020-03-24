24.03.2020 - 12:46 | | milliyet.com.tr
Bakan Koca 'bir önemli gelişme daha' deyip açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarının maddi koşullarının daha iyi olması için ahrekete geçildiğini belirten Bakan Koca, "32.000 sağlık profesyonelini işe alıyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Sağlık çalışanlarımızın maddi koşullarını daha iyi hale getirmek için harekete geçtik. Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Bir önemli gelişme daha: 32.000 sağlık profesyonelini işe alıyoruz.
Kiralık katil vahşeti! Son görüntüleri ortaya çıktıSultanbeyli'de evinin banyosunda ölü olarak bulunan Lale Bayram(25)'ın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis cinayet şüphelisi olarak Lale Bayram'ın boşandığı eşi Yasin A. ile arkadaşı Servet K'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Servet K.'nın eski eşini öldürtmek için Yasin A. ile 8 bin 500 liraya anlaştığı ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı.