Bakan Koca 'bir önemli gelişme daha' deyip açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sağlık çalışanlarımızın maddi koşullarını daha iyi hale getirmek için harekete geçtik. Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Bir önemli gelişme daha: 32.000 sağlık profesyonelini işe alıyoruz.