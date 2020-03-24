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24.03.2020 - 12:46 | | milliyet.com.tr

Bakan Koca 'bir önemli gelişme daha' deyip açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarının maddi koşullarının daha iyi olması için ahrekete geçildiğini belirten Bakan Koca, "32.000 sağlık profesyonelini işe alıyoruz" dedi.

Bakan Koca 'bir önemli gelişme daha' deyip açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sağlık çalışanlarımızın maddi koşullarını daha iyi hale getirmek için harekete geçtik. Cumhurbaşkanımıza ve Maliye Bakanımıza bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Bir önemli gelişme daha: 32.000 sağlık profesyonelini işe alıyoruz.

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