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09.09.2020 - 19:54 |

Bakan Koca bu fotoğrafı paylaşıp teşekkür etti

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal mesafe kurallarına uyan iki vatandaşın fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti.

Bakan Koca bu fotoğrafı paylaşıp teşekkür etti

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumuluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim.

Pozantı'da evler tahliye ediliyorAdana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Zabıta ekipleri, araçlarından uzun süre anons yaparak tehlikeye karşı vatandaşların evlerinden çıkması için uyarıda bulundu.
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