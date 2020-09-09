Bakan Koca bu fotoğrafı paylaşıp teşekkür etti

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumuluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim.



