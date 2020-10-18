Bakan Koca: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim.