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23.05.2020 - 19:44 | | AA

Bakan Koca 'bugün de azalmaya devam etti' dedi ve corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye covid-19 tanısı konulduğu, 32 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 155 bin 686, can kaybının ise 4 bin 308 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 178 test yapıldı ve 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1491 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 807 bin 673, vaka sayısı 155 bin 686 ve vefat sayısı 4 bin 308 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 775, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 388 ve iyileşen hasta sayısı 117 bin 602 olarak kayıtlara geçti.

"Durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu

Bakan Koca bugün de azalmaya devam etti dedi ve corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca bugün de azalmaya devam etti dedi ve corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca bugün de azalmaya devam etti dedi ve corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (23 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 155 bin 686, can kaybı 4 bin 308 oldu. Son 24 saatte 1491 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 117 bin 602 oldu.
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