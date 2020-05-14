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14.05.2020 - 19:31 |

Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaşıp corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye covid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu. Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 104 bin 30 oldu.

Sağlık Bakanı Koca şu ifadelere yer verdi:

Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.

Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaşıp corona virüste son durumu açıkladı

 

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