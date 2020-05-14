Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaşıp corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca şu ifadelere yer verdi:

Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe.