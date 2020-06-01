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01.06.2020 - 19:57 | | AA

Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaşıp corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 827 Covid-19 tanısı konulduğunu, 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 164 bin 769 ve can kaybının 4 bin 563 olduğunu, 974 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 128 bin 947'ye ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 31 bin 525 test yapıldı, 827 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı, 2 milyon 70 bin 719, vaka sayısı 164 bin 769, vefat sayısı 4 bin 563 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 651, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 283, iyileşen hasta sayısı 128 bin 947 oldu.

"Gelecek günler, el hijyenine özene, maske artı sosyal mesafe kuralına uymamıza bağlı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske artı sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadesini kullandı.

Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaşıp corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 1 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu. Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.
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