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06.05.2020 - 01:10 |

Bakan Koca, CNN'in görüntülerini paylaştı! 'Başarımızın temelinde...'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN International televizyonunda 3 Mayıs'ta yayınlanan filyasyon ekibinin görüntüsünü paylaştı.

Bakan Koca, CNN'in görüntülerini paylaştı! 'Başarımızın temelinde...'

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Covid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı.

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