Bakan Koca, CNN'in görüntülerini paylaştı! 'Başarımızın temelinde...'

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Covid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı.