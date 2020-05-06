06.05.2020 - 01:10 |
Bakan Koca, CNN'in görüntülerini paylaştı! 'Başarımızın temelinde...'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN International televizyonunda 3 Mayıs'ta yayınlanan filyasyon ekibinin görüntüsünü paylaştı.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
CNN International televizyonu, 3 Mayıs'taki yayınıyla, tüm dünyadaki izleyicisine Covid-19’la mücadelemizdeki başarıyı anlattı. İstanbul’da filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın adım adım izlenmesiyle hazırlanan yayında, başarımızın temelinde bu yöntemin olduğu vurgulandı.