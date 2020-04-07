Bakan Koca, Corona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak

Son dakika haberi I Corona virüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığının dün akşam saatlerinde açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 30 bin 217'ye, can kaybı 649'a yükseldi. COVID-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1326 oldu.

TEST SAYISI 30 BİNİ BULACAK

Sağlık Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, günlük test sayısının yakın zamanda 30 bini bulacağını belirtmişti.

İyileşen hasta sayısındaki artış hızının da devam ettiğini vurgulayan Koca, "Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım, evde kalalım." değerlendirmesinde bulunmuştu.