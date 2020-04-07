MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca, Corona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak
ABONE OL
07.04.2020 - 10:45 |

Bakan Koca, Corona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak

Son dakika gelen bilgilere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 15.00'teki Corona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Bakan Koca, Corona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak

Son dakika haberi I Corona virüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığının dün akşam saatlerinde açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 3 bin 148 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 30 bin 217'ye, can kaybı 649'a yükseldi. COVID-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1326 oldu.

TEST SAYISI 30 BİNİ BULACAK

Sağlık Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, günlük test sayısının yakın zamanda 30 bini bulacağını belirtmişti.

İyileşen hasta sayısındaki artış hızının da devam ettiğini vurgulayan Koca, "Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım, evde kalalım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Görülmemiş önlem! Corona virüsten böyle korunuyor...Gümüşhane'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), corona virüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trakya’da karantinaya alınan ilk köy

Trakya’da karantinaya alınan ilk köy

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Ayda 4 bin 380 lira! Hemen başvurun...

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Tuzla'da İstanbul'a giriş - çıkış kuyruğu! Tek tek denetleniyor

Tuzla'da İstanbul'a giriş - çıkış kuyruğu! Tek tek denetleniyor

Sıradaki Haber