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29.09.2020 - 02:34 | | DHA

Bakan Koca: Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'da filyasyon ekibine yapılan saldırı ile ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu.

Bakan Koca: Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız

Bakan Koca açıklamasında, "Batman'da, filyasyon ekibinde görevli bir doktor arkadaşımız saldırıya uğradı. Saldırgan, olayın ertesi günü, dün tutuklanmıştır. Gece gündüz görev başında olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarını nefretle kınıyoruz. Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız" dedi.

İstanbul'u dolu vurdu!Meteoroloji'nin uyarısı sonrası İstanbul'da dolu etkili oldu. İstanbul Valiliği'nden de son dakika uyarısı yapıldı. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.
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