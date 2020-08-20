20.08.2020 - 19:54 |
Bakan Koca 'filyasyon başarımız sürüyor' diyerek duyurdu: Yenilen virüs olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayısını 9 bin 344'e çıkardıklarını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
1 Temmuz’da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9.344’e çıkardık, 1.837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde %98,9’dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak.
1 Temmuz’da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9.344’e çıkardık, 1.837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde %98,9’dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak. pic.twitter.com/uGO8jCEHoZ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2020