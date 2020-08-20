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20.08.2020 - 19:54 |

Bakan Koca 'filyasyon başarımız sürüyor' diyerek duyurdu: Yenilen virüs olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayısını 9 bin 344'e çıkardıklarını açıkladı.

Bakan Koca 'filyasyon başarımız sürüyor' diyerek duyurdu: Yenilen virüs olacak

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

1 Temmuz’da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9.344’e çıkardık, 1.837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde %98,9’dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak.

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