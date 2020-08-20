Bakan Koca 'filyasyon başarımız sürüyor' diyerek duyurdu: Yenilen virüs olacak

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



1 Temmuz’da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9.344’e çıkardık, 1.837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde %98,9’dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak.





1 Temmuz’da 7.507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9.344’e çıkardık, 1.837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde %98,9’dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak. pic.twitter.com/uGO8jCEHoZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2020