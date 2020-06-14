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14.06.2020 - 23:51 | | DHA

Bakan Koca: Geçmiş olsun Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili, "Yaralılarımızı tedavi altına aldık. Geçmiş olsun Türkiye." dedi.

Bakan Koca: Geçmiş olsun Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, Bingöl'de Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Bingöl Karlıova, çevre illeri de etkileyen 5,7 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Bir can kaybımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ambulanslarımız, UMKE araçlarımız, müdahale ünitelerimiz, personelimizle görev başındayız. Yaralılarımızı tedavi altına aldık. Geçmiş olsun Türkiye." ifadelerini kullandı. 

 

Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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