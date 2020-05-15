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15.05.2020 - 21:37 | | AA

Bakan Koca gençlere teşekkür etti: Tedbirlere uyarsak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak yakında her gün görecek." mesajını paylaştı.

Bakan Koca gençlere teşekkür etti: Tedbirlere uyarsak...

Bakan Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıkan 15-20 yaş aralığındaki gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saatler sayılı da olsa, gün güzeldi. Umarım tadını çıkardınız. Bugüne kadarki desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak yakında her gün görecek"

 

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