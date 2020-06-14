Bakan Koca 'hedeften uzaklaşıyoruz' diyerek corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim.