14.06.2020 - 20:18 |
Bakan Koca 'hedeften uzaklaşıyoruz' diyerek corona virüste son durumu açıkladı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1562 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 178 bin 239, can kaybı 4 bin 807 oldu. Son 24 saatte 1330 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 151 bin 417 oldu.
Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:
İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim.
AFAD'dan Bingöl depremi ile ilgili açıklamaAFAD, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik deprem sonrası 22 artçı sarsıntının daha meydana geldiğini belirtti.AFAD, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde ilçeye bağlı Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köylerinin tarandığını, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.