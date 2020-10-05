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05.10.2020 - 00:05 | | AA

Bakan Koca "Hekimoğlu"lu yeni kamu spotunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Hekimoğlu" dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen'in rol aldığı yeni kamu spotunu paylaştı.

Bakan Koca "Hekimoğlu"lu yeni kamu spotunu paylaştı

Koca, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele için başlatılan iletişim kampanyası çerçevesinde hazırlanan yeni kamu spotuna yer vererek şunları kaydetti:

"Timuçin Esen, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz."

İstiklal Caddesi'nde akşam oluşan kalabalıkta kurallara uyulmadıTaksim ve İstiklal Caddesi'nde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen aynı görüntüler yaşandı. Oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmezken, birçok kişinin maskesiz dolaştığı görüldü.
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