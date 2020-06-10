Bakan Koca 'henüz ilaç ve aşı bulunamadı' dedi ve corona virüs için kritik uyarılarda bulundu

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Devletimiz salgınla mücadelenin kahramanlarına gerekli bütün imkanları sağladı.

Ülkemiz corona virüs sebebiyle uygulanan kısıtlar, bu kısıtların yerini tedbirlerin alacağı inancıyla büyük ölçüde kaldırıldı.

65 yaş üstü büyüklerimiz artık haftanın her günü sabah 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.

65 yaşta kısıtın neredeyse tümden kalkmış olması dezavantajın ortadan kalktığı anlamına gelmiyor.

Vakaların yüzde 15.7'si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7.5'a düştü. Hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır.

Tedbir tam ise korkuya mahal yoktur.

Salgın döneminde genç olmak kabahat değildi. Hastalık belirtisi göstermeden virüsü yayma potansiyeli taşımanız maalesef günlerinizi evde geçirmenize yol açtı.

Bugünlerin örnek genci bence maskesini takan mesafesini koruyan gençtir.

Evde kaldığınız günler boyunca riskten uzak kaldınız. Şimdi size serbestlik gelmiş olması riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Azalmakla birlikte risk devam ediyor.

Büyük bir sınav verdik, şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız.

Bugün sahip olduğumuz bilgiye, tecrübeye alışkanlıklara kısıt döneminde sahip değildik.

Salgınla mücadelede pasif mücadele günlerinden kontrollü sosyal hayat ilkelerine uyarak aktif mücadele günlerine girdik.

Aktif mücadele iki koruyucu silahımız var. Maske ve mesafedir. Bu iki tedbirden biri tek başına yeterli değildir.

İki tedbir birlikte tam tedbirdir. Bunlarla birlikte elzem olan bir üçüncü husus var. El temizliğine normalden fazla önem gösterilmelidir.

Corona virüse karşı halen etkisi bir aşı ve ilaç bulunabilmiş değil.

5 bine yakın insanımızın bu salgın nedeniyle aramızdan ayrıldığını hatırlayın.

Normale dönüş sürecinde gözümüzü salgının geride bıraktığı tablodan ayırmayalım.

10 gün önce başlayan normalleşme süreci çok geniş bir alanı içeren ve büyük önem arz eden süreçtir.

Tedbirlere uymak şimdi devletimize ve milletimize karşı bir ödevdir.

Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür.

CORONA VİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 922 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 173 bin 36, can kaybı 4 bin 746 oldu. Son 24 saatte 2241 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 146 bin 839 oldu.

YURT DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR

Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz.

Biz Türkiye olarak 65 yaş üstü kısıtlamadan son derece fayda gördüğümüzü söylemek istiyorum.

Türkiye'nin yakaladığı başarıyı DSÖ yeni fark ediyor

Genel olarak söylemem gerekirse özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında İstanbul'u biliyoruz. İstanbul gibi İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının daha azaldığını, hastane yükünün de azalmaya doğru gittiğini bu illerimizde daha kontrollü olduğunu rahat söyleyebilirim.

Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyleyebiliriz.

Diyarbakır son 3-4 gündür yükseliş içinde. Burada da genel bir artıştan öte kültürel, sosyal ve nişan vb gibi etkinliklerle artışın fazla olduğunu görüyoruz.

Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu.Konya'da tarama sonrası yükseliş olduğunu gördük bugün itibariyle Konya'da düşüşün olduğunu söyleyebilirim.

Biz bu döneme kontrollü sosyal hayat dedik, bundan sonraki süreçte bu serbestlikle bu tedbirlere uyulmazsa o durumda daha üzücü sonuçlar karşımıza çıkabilir. O durumda başa dönme riski taşıyabiliriz.

(Antikor testi) Bu çalışmayla toplumdaki bağışıklama durumumuzun düzeyini bölge bölge de il il de bilmiş olacağız.