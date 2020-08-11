11.08.2020 - 17:18 | | milliyet.com.tr
Bakan Koca koronavirüs hastasının mesajını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığı altında ailesinin ve kendisinin koronavirüs testi pozitif çıkan Röntgen Teknisyeni Hamza Atik'in yaşadıklarını anlattığı mesajla uyarıda bulundu.
Bakan Koca'nın paylaşımında yer verdiği koronavirüsle mücadele eden hastanın mesajı şöyle:
"Boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı yaşamaya başladım. Çalıştığım hastanede COVID-19 testim pozitif çıktı. İlk aklıma gelen kızım oldu. Sinek ısırsa canının yanmasına katlanamayacağım kızım bu virüsle nasıl baş eder diye korktum. Kızımla beraber ailemin hepsi hastalığa yakalanmış. Şükürler olsun atlattık ama kızımı düşündükçe hala içim sızlıyor. Tedbirlere uymamız, çevremizdekileri uyarmamız gerekiyor. Hamza Atik, Röntgen Teknisyeni"
Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Hepsi mağaradan çıktıMilli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Pençe Kaplan Operasyonu paylaşım yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi' denildi.