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17.06.2020 - 00:17 |

Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'da kullandığı kapak fotoğrafında maskesinin çenesinde olması nedeniyle değişikliğe gitti.

Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada yapacağı değişikliği şöyle duyurdu:

Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil.

Bakan Koca, Kötü örneğe son bir kez bakın dedi ve değiştirdi

Bakan Koca, Kötü örneğe son bir kez bakın dedi ve değiştirdi

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