Bakan Koca, 'Kötü örneğe son bir kez bakın' dedi ve değiştirdi

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada yapacağı değişikliği şöyle duyurdu:

Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil.