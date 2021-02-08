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08.02.2021 - 19:57 | | AA

Bakan Koca, Macar Bakan ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile bir araya geldi.

Bakan Koca, Macar Bakan ve İtalya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Twitter hesabından görüşmelere ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Bugün Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu ağırladık. Bakan Bey küresel salgın sırasında gösterdiğimiz destek ve iş birliği için teşekkür ettiler. Macaristan ile iş birliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'yi de ağırladığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Küresel salgın konusundaki iş birliğimizi ele aldık. İki ülkenin salgın yönetiminde iş birliği devam edecek. İtalya'nın G20 dönem başkanlığında yapılacak 'Küresel Sağlık Zirvesi' planlarını değerlendirdik."

Bakan Koca, Macar Bakan ve İtalyanın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

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