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13.11.2020 - 10:39 | | DHA

Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler olduğunu belirterek, "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak" dedi.

Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun" dedi. 

Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

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