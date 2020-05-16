16.05.2020 - 19:58 |
Bakan Koca 'oran azalıyor' diyerek corona virüste son durumu paylaştı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1610 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 41 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 148 bin 067, can kaybı 4096 oldu. Son 24 saatte 2004 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 108 bin 137 oldu.
Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:
Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım.