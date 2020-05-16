Bakan Koca 'oran azalıyor' diyerek corona virüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım.