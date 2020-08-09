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09.08.2020 - 21:56 | | AA

Bakan Koca örnek göstermişti! Gaziantep Valisi Gül'den açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kentte vaka sayılarının yüzde 10 düşmesinin kurallara uymaktan geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca örnek göstermişti! Gaziantep Valisi Gül'den açıklama

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Yakın zamanda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü" sözlerini hatırlatarak şunları aktardı:

"Sevgili hemşehrilerim, uyduğunuz tedbirlerin sonucunu görüyoruz/göreceğiz. Hep birlikte kurallara uyduğumuzda bu illetten kurtulacağız. Özverileriniz için teşekkür ederim."

Gül, kentte asker uğurlamanın da yasak olduğunu da belirterek, "Terminale gitmeniz çocuklarınızın faydasına olmadığı gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını riske atıyor! Lütfen polisimizi zor durumda bırakmayınız, cezai işlem yapılması konusunda kesin talimatımız var." ifadelerini kullandı.

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