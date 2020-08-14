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14.08.2020 - 23:53 |

Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda corona virüse dair uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

Fahrettin Koca, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa' Bugünlerde bütün mümkünleri düşünelim.' ifadelerini kullandı.



İL SAĞLIK MÜDÜRLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle yaptığı toplantılarda nedenleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarını, yeni tedbirleri ve sahadaki ihtiyaçları görüştü.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı gerçekleştirdiğini belirterek, "Nedenleriyle vaka artışlarını, yeni tedbirleri, sahadaki ihtiyaçları ele aldık. Görüşmelerde değişmeyen konu, sizce ne olmuştur? Hastalar, hastalığa basit sebeplerle yakalanıyor." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
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