MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Bakan Koca paylaÅŸtÄ±: Ä°lk etabÄ± 20 Nisan'da açÄ±lacak
ABONE OL
19.04.2020 - 00:05 | | AA

Bakan Koca paylaÅŸtÄ±: Ä°lk etabÄ± 20 Nisan'da açÄ±lacak

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yoÄŸunÂ  bakÄ±m kapasitesine sahip hastanelerinden Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Åžehir Hastanesi'ninÂ ilk etabÄ±nÄ±n 20 Nisan'da aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

Bakan Koca paylaÅŸtÄ±: Ä°lk etabÄ± 20 Nisan'da açÄ±lacak

Twitter hesabÄ±ndan Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Åžehir Hastanesi'ninÂ  gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸan Bakan Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k saÄŸlÄ±k yatÄ±rÄ±mlarÄ±na devam ediyor. Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼kÂ  yoÄŸun bakÄ±m kapasitesine sahip hastanelerinden Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir ÅžehirÂ  Hastanesi'nin ilk etabÄ± 20 Nisan'da aÃ§Ä±lÄ±yor. Sekiz ayrÄ± hastaneden oluÅŸan devÂ  saÄŸlÄ±k kompleksi, saÄŸlÄ±k sistemimizin gÃ¼cÃ¼ne gÃ¼Ã§ katacak."

Â 
SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± nedeniyle vatandaÅŸlar çatÄ±lara çÄ±ktÄ±!Antalya'da sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± nedeniyle evinde kalan vatandaÅŸlar, günlerinin çoÄŸunu apartman çatÄ±larÄ±nda geçirdi. ÇatÄ±da müzik dinleyerek oynayan 4 kiÅŸi ise ilginç görüntüler oluÅŸturdu.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Corona virüs ölü - vaka sayÄ±sÄ± 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

Corona virÃ¼s Ã¶lÃ¼ - vaka sayÄ±sÄ± 18 Nisan! Corona virÃ¼s son durum TÃ¼rkiye!

Milyonlarca kiÅŸiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapÄ±lacak...

Milyonlarca kiÅŸiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapÄ±lacak...

Uzman doktor açÄ±kladÄ±! AçÄ±kta satÄ±lan ürünleri almayÄ±n

Uzman doktor aÃ§Ä±kladÄ±! AÃ§Ä±kta satÄ±lan Ã¼rÃ¼nleri almayÄ±n

Survivor'da dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± hangi takÄ±m kazandÄ±? Survivor'da neden kavga oldu, Acun IlÄ±calÄ± kime baÄŸÄ±rdÄ±?

Survivor'da dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± hangi takÄ±m kazandÄ±? Survivor'da neden kavga oldu, Acun IlÄ±calÄ± kime baÄŸÄ±rdÄ±?

SÄ±radaki Haber