Twitter hesabÄ±ndan Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Åžehir Hastanesi'ninÂ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini paylaÅŸan Bakan Koca, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k saÄŸlÄ±k yatÄ±rÄ±mlarÄ±na devam ediyor. Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼kÂ yoÄŸun bakÄ±m kapasitesine sahip hastanelerinden Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir ÅžehirÂ Hastanesi'nin ilk etabÄ± 20 Nisan'da aÃ§Ä±lÄ±yor. Sekiz ayrÄ± hastaneden oluÅŸan devÂ saÄŸlÄ±k kompleksi, saÄŸlÄ±k sistemimizin gÃ¼cÃ¼ne gÃ¼Ã§ katacak."

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