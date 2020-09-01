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01.09.2020 - 18:44 | | AA

Bakan Koca paylaştı: İnsanlar 'bana bir şey olmaz' diyor ama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüsü (covid-19) yenen işçi Alpaslan Ö'nün tedavi sürecinde yaşadıklarına ilişkin anlatımlarını paylaşarak, önlem almanın önemine dikkati çekti.

Bakan Koca paylaştı: İnsanlar 'bana bir şey olmaz' diyor ama...

Koca, Twitter hesabından, "Bazen o nefes geri gelmiyor.' Alpaslan Ö'nün hastalıkla mücadele tecrübesine kulak verin." notuyla yaptığı paylaşımda, Kovid-19'u yenen işçinin tedavi sürecinde yaşadıklarına yer verdi.

Alpaslan Ö, tedavi sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Önlem almayan vatandaşlar gelip buradaki yoğun bakım ünitelerini görseler bir daha hata yapacaklarını sanmıyorum. Gerçekten çok zor bir durum. İnsanlar hayatını kaybediyor bu hastalık yüzünden. Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz ama bazen o nefes geri gelmiyor. İnsanlar 'bana bir şey olmaz' diyor ama biz tedbir almamıza rağmen bir şey oldu. Çok ciddi şeyler oldu. Ekranda gördüğümüz, irkildiğimiz yoğun bakımı yaşadık. Son aşamaya geldik ama mucize bir şekilde kurtulduk."

 

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