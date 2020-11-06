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06.11.2020 - 22:13 | | AA

Bakan Koca paylaştı: İstanbul'da kritik Koronavirüs toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen salgınla mücadele toplantısında salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı.

Bakan Koca paylaştı: İstanbul'da kritik Koronavirüs toplantısı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da salgınla mücadele toplantısı gerçekleştirildiğini aktardı.

Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapılan toplantıya bakan yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürü ve saha koordinatörlerinin katıldığını belirterek, "Salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, toplantıdan fotoğraf da yer aldı.

 



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