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08.03.2020 - 21:31 | | AA

Bakan Koca paylaştı! İşte dünyanın koronavirüs tablosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan paylaşım geldi. Twitter hesabından koronavirüs tablosunu paylaşan Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı." dedi.

Bakan Koca paylaştı! İşte dünyanın koronavirüs tablosu

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.

 

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