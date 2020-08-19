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19.08.2020 - 19:37 | | DHA

Bakan Koca paylaştı: Tarihte son bulmamış salgın yoktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" dedi.

Bakan Koca paylaştı: Tarihte son bulmamış salgın yoktur

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs, gücünü, salgınla mücadele kurallarına uymadığımız ortamlardan alıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarını kolaylıkla kontrol altına alır; yarın hastalığı yenebiliriz. Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" ifadelerini kullandı. 

Bakan Koca paylaştı: Tarihte son bulmamış salgın yoktur

Bakan Koca paylaştı: Tarihte son bulmamış salgın yoktur

Bakan Koca paylaştı: Tarihte son bulmamış salgın yoktur

Bakan Koca paylaştı: Tarihte son bulmamış salgın yoktur


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