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07.05.2020 - 23:25 | | AA

Bakan Koca paylaştı ve uyardı: Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." uyarısı yaptı.

Koca, Twitter hesabından, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.

 

Fahretin Koca'dan "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz." uyarısında bulundu.
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